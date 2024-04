Elmshorn (ots) -Zum 15. April 2024 übernimmt Alexander Stübler (47) die Vertriebsleitung der DAS FUTTERHAUS-Unternehmensgruppe in Elmshorn. Er folgt auf Thomas Hoffmann, der das Unternehmen verlassen hat. Mit 18 Jahren Erfahrung in der Position des Vertriebsleiters/Head of Sales, zuletzt als Prokurist bei der Sport-Tiedje Group, wird mit Alexander Stübler ein versierter Vertriebsexperte das Führungskräfte-Team Deutschland des Fachhändlers für Tiernahrung und -zubehör ergänzen. In seiner Funktion berichtet er direkt an Geschäftsführer Andreas Schulz.Digitalexperte Hartmut Senf übernimmt Leitung für die zukünftige Linie E-CommerceBereits seit Anfang des Jahres unterstützt Hartmut Senf (55) als Leiter E-Commerce das Digitalteam des bislang noch rein stationären Fachhändlers beim Aufbau seiner Onlinefiliale. Der Digitalexperte bringt jahrelange Expertise im Aufbau von Onlineshops mit. Zuletzt verantwortete Hartmut Senf in seiner Funktion als Leiter Versandhandel und E-Commerce den Online-Vertrieb für die Teppich-Kibek GmbH. Zuvor war er neun Jahre Geschäftsführer der Carl Tesdorpf GmbH, einer Tochtergesellschaft der Hawesko Holding AG. Dort leitete er unter anderem den Spezialversand von hochwertigen Weinen. Mit seinem Expertenwissen in den Bereichen E-Commerce und Digitalisierung sowie seinem umfassenden Know-how in Logistik und Customer Care wird Hartmut Senf die Transformation von DAS FUTTERHAUS zum Omnichannel-Händler weiter vorantreiben. Hartmut Senf berichtet an Geschäftsführer Kristof Eggerstedt.Pressekontakt:Fragen beantworten gern:DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KGNadine Giese-Schulz, Ricarda GürneTel.: 04121-4397-750 / -755E-Mail: presse@futterhaus.comOriginal-Content von: DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119466/5749579