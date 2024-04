Der Cannabis-Hype geht weiter. Jetzt hievt er die Aurora Cannabis-Aktie (WKN: A2P4EC) in höhere Sphären. Am Mittwoch ist das Papier im US-Handel um +44% auf 7,21 US$ hochgeschossen, vorbörslich stehen auch schon wieder +6% auf der Tafel. Was sorgt für diese Kursexplosion? Und vor allem: Ist sie nachhaltig? Aurora Cannabis vorgestellt Aurora Cannabis produziert Cannabis und medizinisches Marihuana. Das im kanadischen Edmonton ansässige Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...