Das kanadische Cybersicherheitsunternehmen BlackBerry hat am Mittwochabend Quartalszahlen vorgelegt. Die Aktie steigt trotz eines schwachen Geschäftsausblicks.Aufstieg und Fall einer früheren Hardware-Ikone Die Story von BlackBerry ist eine von Aufstieg und Fall. Einst war das Unternehmen einer der größten Hersteller von Mobiltelefonen weltweit, die Geräte hatten einen heute mit Apple vergleichbaren Kultstatus inne. Dann aber wurden wichtige Trends verpasst, es fehlte an Innovationen und der Geräteverkauf brach ein. Heute bietet das Unternehmen hauptsächlich Sicherheitslösungen an. Mit Ausnahme des Meme-Stock-Hypes - BlackBerry war im Januar 2021 neben GameStop und AMC Entertainment eine …