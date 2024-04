Die Versicherer wollen die Gefahr von Sturzfluten künftig flächendeckend in ihre Risikomodelle mit einbeziehen. Sturzfluten können erheblichen Schaden anmelden, sind allerdings in den bisherigen Risikomodellen nur ungenau abgebildet. Mit dem Klimawandel nimmt auch die Gefahr von Extremwetterereignissen zu - darunter auch Sturzfluten. Diese sind allerdings bisher in den Risikomodellen der Versicherer nur ungenau abgebildet. Das möchte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. ...

