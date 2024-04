Die Aktien von Canopy Growth und Aurora Cannabis haben am Mittwoch einen starken Kurssprung hingelegt. Während Canopy mit einem Plus von rund 30 Prozent aus dem Handel ging, schoss Aurora sogar um 44 Prozent nach oben. Das politische Umfeld für Cannabis hellt sich vielerorts auf, weshalb die Rally längst nicht zu Ende sein könnte.Am Montag trat das neue Cannabis-Gesetz in Deutschland offiziell in Kraft, wodurch Gras nicht mehr unter das Betäubungsmittelgesetz fällt. Stattdessen wird es nun als verschreibungspflichtiges ...

