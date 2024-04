Weinfelden (ots) -Der landesweite Verkaufsstart von Topps-Bildern steht vor der Tür. Die beliebten Klebe-Bilder werden ab dem 4. April 2024 in allen 177 Lidl Filialen in der Schweiz erhältlich sein. Den Pokal für die günstigsten Fussball-Bildli im Schweizer Detailhandel will sich Lidl sichern.Das Fussball-Fieber ist bald zurück und verbreitet sich in der Schweiz. Vor jeder Fussball-Weltmeisterschaft und -Europameisterschaft werden die Sammelbilder mit Leidenschaft gesammelt, geklebt und getauscht.Ab 2024 wird es ein neues Album geben - von Topps. Die US-amerikanische Sticker-Firma, die seit 1938 Sammelbilder produziert, ist offizieller Lizenzpartner der UEFA EURO 2024.Bei Lidl Schweiz sind die Sammelsticker-Packs mit 6 Bildern zum Preis von 0.69 Franken erhältlich. Für 64 Franken erhält man eine Box mit 600 Topps-Bildern. Das Topps-Sammelalbum inklusive 4 Sammelsticker-Packs à 6 Bilder ist für 5.99 Franken erhältlich.Warum bietet Lidl Schweiz die Sammelsticker so günstig an?Andreas Zufelde, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Schweiz, erklärt: "Das Sammeln von Fussball-Bildchen ist ein generationsübergreifendes Hobby, das verbindet und Erinnerungen schafft. Mit einem vervollständigten Sammelalbum hält man die Welt des Fussballs in den Händen. Alle Fussballfans sollen die Möglichkeit haben, am Sammelspass teilzunehmen - dafür sorgen wir mit unserem Angebot.Pressekontakt:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100917889