Die PureGRAPH-Herstellung wird immer effizienter und kostengünstiger

Bei der Verbesserung seiner PureGRAPH-Produktion hat First Graphene Limited (ASX: FGR, FSE: M11) in den letzten Jahren bereits signifikante Erfolge für sich verbucht. Es gelang nicht nur, die Herstellung von Graphene in einem industriellen Maßstab zu realisieren, sondern auch den Herstellungsprozess immer weiter zu verbessern. Jüngstes Ergebnis dieser Reihe ist eine Steigerung der Effizienz des Mahlprozesses um 67 Prozent.

Enthaltene Werte: AU000000FGR3