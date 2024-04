Analystenschätzungen gehen davon aus, dass das Geschäft des US-Freizeitbekleidungsriesen im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023/2024 (31. März) boomte. Der Umsatz soll von rund 3,6 auf 4,2 Mrd. $ zugelegt haben. Der Überschuss kletterte wohl von 517 auf 704 Mio. $. Das KGV ist mit 34,7 allerdings zu hoch. Das Unternehmen schüttet immer noch keine Dividenden aus und ist weiterhin schuldenfrei. Der Kassenbestand beläuft sich auf 1,15 Mrd. $. Die operative Marge soll 20,48 % betragen. Damit gleicht die Bilanz weiterhin einer Burg.



Fazit: Mit einem satten Plus von bis zu 76 % seit unserer Empfehlung im Aktionärsbrief (Ausgabe 31/23) hat die Aktie von Deckers Outdoor eindrucksvoll ihre Stärke bewiesen. Das Kursziel ist aktuell erreicht, was eine gesunde Konsolidierung der Aktie ermöglicht.



