Durch CQM220 und CQS290 wird intelligente Konnektivität ganz neu definiert - mit Hochgeschwindigkeitsdaten, fortschrittlichen Grafiken und vielseitigen Designs für Industrie- und Automobilanwendungen der nächsten Generation

SAN JOSE, Kalifornien, April 04, 2024, ein Pionier im Bereich der IoT-Lösungen, wird auf der Embedded World 2024 sein Flaggschiff vorstellen: das IoT-Mobilfunkmodul 5G RedCap CQM220. Die Veranstaltung findet vom 9. bis 11. April in Halle 3, Stand 3-311, bei der NürnbergMesse GmbH in Nürnberg statt. Die Embedded World ist als die größte Fachmesse für Embedded-Technologien bekannt, auf der die neuesten und besten Entwicklungen beispielsweise in den Bereichen elektronische Systeme, verteilte Intelligenz, IoT und Energieeffizienz vorgestellt werden. Die Messe ist für globale Innovatoren wie Cavli Wireless die wichtigste Bühne, um der Welt das innovative CQM220 zu präsentieren.



Das CQM220 ist das Flaggschiff unter den 5G RedCap-IoT-Mobilfunkmodulen von Cavli Wireless. Es ist mit den 3GPP Release 17 Standards kompatibel und wurde speziell für fortschrittliche IoT- und M2M-Anwendungen entwickelt. Das Modul bietet eine massive Datenbandbreite von bis zu 226 MBit/s im Downlink und 121 MBit/s im Uplink und ermöglicht somit eine schnelle und effiziente Datenübertragung. Das CQM220 ist in den Formfaktoren LGA, PCIe und M.2 erhältlich und gewährleistet eine breite Kompatibilität und Flexibilität für verschiedene industrielle Anwendungen. Die optional integrierte eSIM sorgt für globale Konnektivität über die Cavli Hubble-Plattform für Geräte- und Konnektivitätsverwaltung und macht das Modul zu einer vielseitigen Lösung für den internationalen Einsatz.

Das CQM220-Modul ist mit seiner integrierten GNSS-Funktion, dem hohen Datendurchsatz und dem Linux-basierten OpenSDK ein vielseitiges Werkzeug für eine Vielzahl von Branchen, darunter Asset Tracking, Telemetriesysteme für Fahrzeuge, Industrie 4.0 und Smart-City-Initiativen. Die Möglichkeit zur anwendungsspezifischen Programmierung direkt auf dem Gerät in Kombination mit seiner globalen Einsatzfähigkeit macht es zum idealen Kandidaten für Anwendungen, die Geschwindigkeit, Genauigkeit und weltweite Funktionalität erfordern. In der Industrie 4.0 ermöglicht das Modul die Überwachung von Maschinen in Echtzeit sowie die vorausschauende Wartung, während es im Rahmen von Smart-City-Initiativen die Einrichtung von intelligenten Verkehrssystemen und öffentlichen Sicherheitsnetzen unterstützt. Beim Asset Tracking sorgen die Präzision des integrierten GNSS und die weitreichende Konnektivität des Moduls für eine genaue Standortverfolgung, was für Logistik und Diebstahlschutz entscheidend ist. Das macht das CQM220 zu einem zentralen Instrument für Innovation und operative Exzellenz in verschiedenen Branchen.

Neben dem CQM220 wird das Flaggschiff unter den Android OS-basierten Modulen von Cavli, das CQS290 , vorgestellt. Bei diesem Modul handelt es sich um eine Flaggschiff-Serie intelligenter LTE Cat 4 Android-Module mit 2G-Fallback-Funktion. Das Modul beruht auf einer ARM Cortex A53-CPU-Architektur mit vier Kernen und einer integrierten Adreno 702-GPU, die stärkere Grafikfunktionen, eine bessere Bildqualität und eine hervorragende Batterieleistung bietet. CQS290 unterstützt vielseitige Funktionen wie USB 2.0 mit OTG-Funktion, Bluetooth 5.0, WLAN und FM und eignet sich damit ideal für eine Vielzahl von Anwendungen wie Kombi-Instrumente im Automobilbereich, Fahrzeugtelematik und POS-Terminals.

CQS290 unterstützt die Qualcomm LA2.1 Middleware, die erweiterte Funktionen wie Telemetrie und Gerätemanagement für vernetzte Zweiräder bietet. CQS290 ist in zwei Varianten erhältlich, CQS290-EA und CQS290-NA. Beide Varianten unterstützen GNSS in mehreren Konstellationen wie GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS und SBAS, gestützt von der Qualcomm Location Suite Gen 9VT. Das Modul wird mit einer optionalen integrierten eSIM mit globaler Konnektivität geliefert, die auf der Cavli Hubble-Plattform basiert.

Der Cavli Hubble Stack erweitert die Funktionen von CQM220 und CQS290 durch die Einführung der Ferndiagnose, -überwachung und -fehlerbehebung des Moduls über Hubble Lens, eine erweiterte Komponente der Cavli Hubble-Plattform für IoT-Konnektivität und Modem-Management . Diese Funktion macht physische Eingriffe überflüssig und vereinfacht somit die Erweiterung von IoT-Lösungen. Durch strategische Allianzen mit Betreibern auf der ganzen Welt hat Cavli eine beachtliche Präsenz aufgebaut und liefert unvergleichliche Konnektivitätslösungen, die neue Maßstäbe für Servicequalität und Kosteneffizienz setzen.

John Mathew, CEO und Chief Technology Architect von Cavli Wireless: "Wir bei Cavli Wireless sind Vorreiter im Bereich der intelligenten Konnektivität und beabsichtigen, die globale Konnektivität mit unseren hochmodernen Modulen CQM220 und CQS290 zu transformieren. Diese Module stehen für unser Engagement, die IoT-Branche voranzubringen und sicherzustellen, dass Unternehmen weltweit Zugang zu den effizientesten, zuverlässigsten und nahtlosesten Konnektivitätslösungen haben, die zurzeit verfügbar sind. Wir freuen uns darauf, eine neue Ära der intelligenten Konnektivität einzuläuten, in der sich für unsere Partner und ihre Anwendungen grenzenlose Möglichkeiten bieten."

Mit der Vorstellung von CQM220 und der Präsentation von CQS290 auf der Embedded World 2024 bekräftigt Cavli Wireless sein Engagement für die Bereitstellung kostengünstiger, unterbrechungsfreier und überlegener IoT-Mobilfunklösungen. Wenden Sie sich an unsere Lösungsspezialisten , um herauszufinden, wie das CQM220 Ihr bevorstehendes Projekt verbessern kann. Schlagen Sie den Weg zu zuverlässiger und effektiver Konnektivität mit Cavli ein.

Über Cavli Wireless

Cavli Wireless ist ein Hersteller von IoT-Mobilfunkmodulen, der IoT-Konnektivität und Datenmanagement auf einer einzigen Plattform vereint. Cavli entwickelt und fertigt smarte IoT-Mobilfunkmodule in Industriequalität, die die Zuverlässigkeit von Geräten verbessern und Entwicklungsprozesse für verschiedene Anwendungen beschleunigen. Die smarten Mobilfunkmodule von Cavli sind mit einer integrierten eSim-Funktionalität mit globaler Mobilfunkkonnektivität ausgestattet, die für Anwender erschwingliche globale Datentarife, vereinfachtes Gerätemanagement und zentralisiertes Abonnementmanagement durch die proprietäre cloudbasierte Plattform Cavli Hubble ermöglicht.

Über die Embedded World

Die Embedded World Exhibition & Conference ist eine globale Plattform für die Embedded Systems Community, auf der Experten aus aller Welt zusammenkommen und ihr Wissen austauschen können. Die Veranstaltung bietet Einblicke in die gesamte Welt eingebetteter Systeme, einschließlich Hardware, Software, Tools und Dienstleistungen. Mit hochkarätigen Rednern, Expertenrunden und Ausstellerforen ist die Veranstaltung ein Garant für einen hochwertigen Wissenstransfer.

KONTAKT:

Shariq Jalaluddin, Manager - Corporate Marketing

Cavli Wireless

shariq.j@cavliwireless.com

+91-6282917279

https://www.cavliwireless.com/