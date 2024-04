Die Aktie von Endor (WKN: 549166) ist einer der größten Verlierer an der Börse - aktuell notiert sie bei 1,60 €. Seit Mitte 2021 befindet sie sich im Abwärtstrend, von dem damaligen Hoch von rund 23 € ist nicht mehr viel übrig geblieben. Allein in diesem Jahr beträgt der Kursverlust -72%. Was können Anleger hier noch erwarten? Endor vorgestellt Die Endor AG mit Sitz in Landshut entwickelt und vermarktet Lenkräder und Pedale für Renn-Videospiele und ...

