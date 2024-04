DJ MÄRKTE EUROPA/Konsolidierungstag im DAX

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich am Donnerstag kaum verändert. Nach dem Rekordhoch am Dienstag ist der DAX zunächst in eine Konsolidierung übergegangen, zudem sind n den vergangenen beiden Tage die Umsätze deutlich gefallen. Den nächsten wichtigen Impuls dürfte die Berichtssaison zum ersten Quartal liefern. Der DAX gewinnt 0,1 Prozent auf 18.379 Punkte, der Euro-Stoxx-50 steigt ebenfalls um 0,1 Prozent auf 5.074 Punkte. Hier stellt der Branchenindex der Minenwerte mit einem Plus von 1,8 Prozent den größten Gewinner. Am Devisenmarkt erholt sich Euro weiter und klettert auf 1,0857 Dollar. Nach dem jüngsten Abverkauf am Anleihemarkt zeigt sich dieser nun stabil.

US-Arbeitsmarkt nun im Fokus

Der nächste wichtige Termin ist der Arbeitsmarktbericht für März aus den USA am Freitag. Am Berichtstag gibt es noch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die eine letzte Indikation liefern könnten. Die Markstrategen der Helaba verweisen auf die seit Wochen auf einem sehr niedrigen Niveau verharrende Zahl der Erstanträge, sodass es von dieser Seite keinen Hinweis auf einen nachlassenden Beschäftigungsaufbau gebe. Hervorzuheben sei zudem der ADP-Report, der mit einem Stellenplus in der Privatwirtschaft in Höhe von 184.000 überzeugen konnte. Damit dürfte der US-Arbeitsmarkt in einer soliden Verfassung bleiben. Schnelle und deutliche Zinssenkungen lassen sich davon nicht ableiten. In den vergangenen Tagen sind die Zinssenkungserwartungen bereits korrigiert worden, auch, weil von den Notenbankern eher zurückhaltende Äußerungen zu vernehmen waren.

Automobilwerte europaweit gesucht

Europaweit sind die Automobilwerte gesucht, der Sub-Index gewinnt 1,2 Prozent. Mit einem Plus von 6,1 Prozent zeigen sich Volvo Car, die im März so viele Fahrzeuge verkauft haben wie noch nie in einem Monat. Der Absatz des Autobauers, der zum chinesischen Geely-Konzern gehört, kletterte um ein Viertel auf 78.970 Fahrzeuge. Volvo Car profitierte von seinem vollelektrischen SUV EX30 und starken Verkäufen in Europa sowie den USA.

Aber auch Mercedes-Benz legen um 2,0 Prozent zu, BMW gewinnen weitere 2,7 Prozent. Während die deutschen Auto-Hersteller zuletzt allenfalls mit ihren niedrigen Bewertungen am Kapitalmarkt auf sich aufmerksam machten, profitieren sie momentan von der Entwicklung bei den reinen Herstellern von Elektrofahrzeugen, die das von ihnen erwartete Wachstum nicht mehr auf die Strasse bringen können und in Folge die Bewertungen deutlich zurückkommen.

Redcare Pharmacy (+1,9%) hat nach Einschätzung von Hauck Aufhäuser solide vorläufige Umsatzzahlen für das erste Quartal vorgelegt. Die Erlöse liegen mit 560 Millionen Euro leicht unter der Konsensschätzung von 573 Millionen. Die Analysten sprechen von der "Ruhe vor dem Sturm". Ab dem zweiten Quartal dürften die Umsätze aus E-Rezepten massiv anziehen, heißt es.

Grenke (+1,7%) hat höhere Finanzierungskosten im ersten Quartal an seine Kunden weitergeben können. Der Leasinganbieter steigerte seinen Deckungsbeitrag im Neugeschäft und hielt seine Marge stabil.

Drohnengeschäft von Airbus offen für Börsengang

Die Airbus-Sparte Aalto Haps, die Drohnen für den Einsatz in großen Höhen entwickelt, ist offen für einen Börsengang. "Irgendwann wird das Unternehmen öffentlich zugänglich sein, sei es durch einen Börsengang oder eine Art von M&A-Transaktion", so CEO Samer Halawi. Das Unternehmen stellt solarbetriebene Starrflügler-Drohnen her, die in fast 20 km Höhe operieren. Diese unter dem Namen Zephyr bekannten Höhenplattformen (HAPS) können mit Nutzlasten ausgestattet werden, die 5G-Konnektivität sowie Dienste wie die Verhütung von Waldbränden und die Grenzkontrolle durch Erdbeobachtung ermöglichen. Jetzt ist Aalto auf der Suche nach anderen Investoren als Airbus, um sein Geschäft auszubauen und den kommerziellen Betrieb aufzunehmen.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.073,90 +0,1% 4,65 +12,2% Stoxx-50 4.410,87 +0,0% 0,72 +7,8% DAX 18.378,82 +0,1% 11,10 +9,7% MDAX 27.063,74 +0,0% 6,26 -0,3% TecDAX 3.395,87 -0,3% -10,43 +1,8% SDAX 14.382,54 +0,7% 97,88 +3,0% FTSE 7.973,32 +0,5% 35,88 +2,6% CAC 8.153,81 +0,0% 0,58 +8,1% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,38 -0,01 -0,19 US-Zehnjahresrendite 4,36 +0,01 +0,48 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:10 Uhr Mi, 17:06 % YTD EUR/USD 1,0857 +0,2% 1,0844 1,0823 -1,7% EUR/JPY 164,73 +0,3% 164,43 164,28 +5,9% EUR/CHF 0,9838 +0,6% 0,9795 0,9801 +6,0% EUR/GBP 0,8576 +0,1% 0,8569 0,8575 -1,1% USD/JPY 151,73 +0,0% 151,64 151,79 +7,7% GBP/USD 1,2660 +0,1% 1,2656 1,2622 -0,5% USD/CNH (Offshore) 7,2479 -0,0% 7,2465 7,2534 +1,7% Bitcoin BTC/USD 66.357,47 +0,6% 65.671,93 66.411,71 +52,4% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 85,28 85,43 -0,2% -0,15 +17,4% Brent/ICE 89,24 89,35 -0,1% -0,11 +16,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 25,7 25,79 -0,3% -0,09 -13,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.292,93 2.300,71 -0,3% -7,78 +11,2% Silber (Spot) 27,00 27,20 -0,7% -0,20 +13,6% Platin (Spot) 938,23 935,50 +0,3% +2,73 -5,4% Kupfer-Future 4,25 4,19 +1,3% +0,06 +8,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

