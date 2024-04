© Foto: Richard Drew/AP/dpa



Exxon erwartet einen markanten Gewinnrückgang im ersten Quartal. Für die gesamte Branche könnte es eine schwierige Berichtssaison werden.Das Betriebsergebnis von Exxon Mobil wird im ersten Quartal im Vergleich zum Vorquartal aufgrund niedrigerer Öl- und Gaspreise und eines großen Verlusts bei Treibstoffderivaten drastisch zurückgehen, wie der Ölriese bekannt gab. Die Abschreibungen summieren sich in den drei Monaten bis Ende März auf rund 2,7 Milliarden US-Dollar, teilte Exxon in einer Börsenmitteilung am Mittwoch mit. Im vergangenen Quartal belasteten vor allem die schwachen Preise für Erdgas und Treibstoffderivate, die nach den Anstiegen im vergangenen Jahr zu einer Trendwende führten. …