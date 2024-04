Hofstetten b. Brienz (ots) -Aufbruch in die Vergangenheit: das Freilichtmuseum Ballenberg öffnet seine TürenAm Donnerstag, 11. April 2024, ist es wieder so weit: Das Freilichtmuseum Ballenberg öffnet seine Türen für die Besucherinnen und Besucher aus aller Welt. Mit dem diesjährigen Jahresthema "Weltweit unterwegs" lädt das Freilichtmuseum ein, Geschichten vom Aufbruch und Ankommen auf einem Themenweg zu erkunden. Gleichzeitig mit der Saisoneröffnung beginnt auch die Translozierung des neu hinzukommenden Schulhauses aus Unterheid. Darüber hinaus können sich die Gäste auf Neuheiten in den Hauseinrichtungen freuen, wie die neue Werkstatt Sennensattlerei, die Eröffnung der neuenburgischen Kegelbahn und vieles mehr.In den letzten Jahren haben Forschungen über die Menschen, die in den historischen Häusern des Ballenbergs lebten, dazu beigetragen, ihr Leben besser zu verstehen. Viele führten ein Leben, das von Umzügen geprägt war. Sie übten Berufe aus, die saisonale Mobilität erforderten, wanderten ein und aus oder liessen sich nie dauerhaft nieder. Im Rahmen des Jahresthemas 2024 "Weltweit unterwegs" werden die Geschichten dieser Menschen gezeigt. In Zusammenarbeit mit der Entwicklungsorganisation Helvetas entstand im Freilichtmuseum Ballenberg der Themenweg "Weltweit unterwegs". Auf diesem Weg entdecken die Besucherinnen und Besucher Geschichten vom Aufbruch und Ankommen. Dazu werden auch Hintergründe und Fakten zum Thema Migration und Mobilität vermittelt. In sieben historischen Häusern werden Geschichten aus der Vergangenheit des jeweiligen Hauses oder der Region erzählt. Ergänzend zu den historischen Erzählungen zeigt Helvetas aktuelle Geschichten von Menschen aus anderen Kontinenten.Ein Schulhaus bereichert das Freilichtmuseum BallenbergMit dem Schulhaus aus Unterheid aus dem Jahr 1830 erweitert das Freilichtmuseum Ballenberg seine Sammlung historischer Häuser. Das Schulhaus ermöglicht als neue Plattform noch bessere Einblicke in die Schulbildung im Wandel der Zeit bis in die Zukunft. Die Translozierung beginnt im April 2024 und dauert über zwei Jahre. Im Mai startet der Rückbau des alten Schulgebäudes in Unterheid. Er wird bis Juni dauern. Zur gleichen Zeit werden auf dem Ballenberg-Gelände bereits die Fundamente der Mauern erstellt. Ab Juli beginnt der Wiederaufbau des Rohbaus. Der Baufortschritt kann während des Museumsbesuchs laufend mitverfolgt werden. Zudem werden die Arbeiten auf der Website ballenberg.ch gezeigt und dokumentiert.Neue Attraktionen: traditionelles Handwerk, Spiel und NachhaltigkeitIm Speicher von Wellhausen wurde eine Handwerkstatt eingerichtet, die durch eine kleine Ausstellung über die Sennensattlerei ergänzt wird. Während im Obergeschoss einmal wöchentlich das Ziselieren vorgeführt wird, wird im Untergeschoss gespielt. Ein grosses Angebot von Holzspielzeug steht den Kindern zum Spielen bereit. Auch die Kegelbahn des jeu de quilles neuchatelois, die im Juni fertiggestellt sein wird, kann zum Spielen genutzt werden. Am 16. September, am Bettagsmontag wird die Kegelbahn offiziell eingeweiht. Im dem vor zwei Jahren errichteten Wagenschopf aus Hagenbuch entsteht während der Saison eine neue thematische Einrichtung. Das Haus aus Matten bildet in Zukunft eine Plattform für den Themenschwerpunkt nachhaltiges Wohnen und Bauen. Vitra, das Designhaus, wird noch ein weiteres Jahr im Haus Matten zu Gast sein. Sie zeigen, wie sie die Nachhaltigkeit anstreben. Die Sonderausstellung "Die Hose der Bösen: Schwingen - eine lebendige Tradition" wird auch in der Saison 2024 zu sei; eine Ausstellung rund um den Schwingsport.Das Wichtigste zum Freilichtmuseum Ballenberg in KürzeDas Freilichtmuseum Ballenberg ist ab 11. April bis und mit 27. Oktober 2024 täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintrittspreis beträgt 32 Franken für Erwachsene, Kinder vom 6. bis 16. Geburtstag bezahlen CHF 16, Kinder unter 6 Jahren besuchen das Museum kostenlos. Der Besuch des Freilichtmuseums Ballenberg ist in den Schweizer Museumspass inkludiert, Raiffeisen MemberPlus besuchen das Museum ebenfalls kostenlos. Neben dem Jahresthema und den Neuheiten bietet das Freilichtmuseum Ballenberg auch in der laufenden Saison ein vielfältiges Angebot. Das Herzstück ist und bleibt die 100 historischen Häuser in Kombination mit den Themenausstellungen, den 30 traditionellen Handwerksberufen, den 200 Bauernhoftieren, die zahlreichen Mitmachaktivitäten, Führungen und Veranstaltungen, wie die Märchen- und Kräutersonntage.Alle Veranstaltungen 2024 sind im Online-Veranstaltungskalender ersichtlich: https://ballenberg.ch/de/erlebnisangebote/events/