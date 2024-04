Im Schweizer Forschungsprojekt "TEC-OFF" untersuchen Partner aus Wissenschaft und Wirtschaft intelligentes und bidirektionales Laden am Beispiel der E-Transporter von Paketzusteller DPD in Basel. Die Erkenntnisse sollen dazu beitragen, die sich abzeichnende Stromlücke in Spitzenzeiten zu schließen und das Netz zu stabilisieren. Die Projektbezeichnung "TEC-OFF" steht für "Techno-ökonomische Netzanschlussoptimierung für elektrische Güterflotten". ...

