Das Kraftfahrt-Bundesamt hat im März 31.384 Neuzulassungen von Elektroautos verzeichnet. Das sind zwar knapp 3.000 E-Autos mehr als im Januar, der BEV-Anteil an den Gesamt-Neuzulassungen bleibt aber niedriger als 2023. Kurz vorweg: Die Zahl der 31.384 neuen Elektroautos ist nicht direkt in der Mitteilung des KBA zu finden. Denn anders als bisher gibt das Flensburger Amt in der Mitteilung zu den März-Zahlen bei den Antriebsarten nur noch die Marktanteile ...

Den vollständigen Artikel lesen ...