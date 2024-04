Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag weiter erholt. Die Gemeinschaftswährung wurde gegen Mittag zu 1,0861 Dollar gehandelt. Im März war der Euro noch unter Druck geraten. Die EZB hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0783 Dollar festgesetzt.Die am Donnerstagvormittag veröffentlichten Konjunkturdaten aus der Eurozone stützten den Euro. So signalisierte der Einkaufsmanagerindex ...

