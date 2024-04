Fortinet Inc. hat kürzlich Methoden vorgestellt, um den Wert des Unternehmens als Investitionsmöglichkeit einzuschätzen, indem zukünftige Cashflows auf ihren heutigen Wert diskontiert werden. Mit dem Discounted Cash Flow Modell ergibt sich für Fortinet eine gegenwärtige Bewertung, die den Aktienkurs von US$ 71,3 marginal unterbewertet erscheinen lässt. Fortinet setzt auf ein 2-Stufen-Wachstumsmodell, wobei die erste Phase ein höheres Wachstum aufzeigt und die zweite eine stabile Rate annimmt. Die Analysten prognostizieren ein Gesamtwert des Eigenkapitals von US$ 74 Milliarden, was auf den derzeitigen Börsenwert einen 26%igen Abschlag darstellt. Dies bedeutet nicht, dass die Methode makellos ist, Abweichungen im Wachstum der Terminal Value Rate können die Schlussfolgerungen erheblich beeinflussen. Fortinet wird darüber hinaus als [...]

Hier weiterlesen