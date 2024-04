Apple hat das KI-Modell ReaLM vorgestellt, mit dem der Konzern bei modernen Sprach-KIs wie ChatGPT mithalten will. Siri könnte damit endlich smarter werden. Auch Apple wagt sich an generative Sprach-KI und betritt damit - so formulierte es CEO Tim Cook - "Neuland". Dafür investiert der Konzern täglich Millionen von Dollar in die Forschung - das nun vorgestellte KI-Modell ReaLM könnte Apple Siri alltagstauglicher machen und damit zugleich auch schlauer. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...