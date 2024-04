HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Dermapharm nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Weder die Jahreszahlen noch die Ziele des Pharmaherstellers hätten besonders überrascht, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf 2024 sei der Fokus erneut auf Wachstum aus eigener Kraft ausgerichtet. Die seit Jahresbeginn beständige Abwertung der Aktie hält er nicht für gerechtfertigt./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2024 / 16:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2GS5D8

Großer Dividenden-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Der kostenlose Dividenden-Report zeigt ganz genau, wo Sie in diesem Jahr zuschlagen können. Das sind die Favoriten von Börsenprofi Dr. Dennis Riedl Jetzt hier klicken