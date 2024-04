Wien (www.fondscheck.de) - Vor wenigen Tagen hat J.P. Morgan Asset Management Hermann Pfeifer zum neuen Leiter für Deutschland, Österreich, Zentral- und Osteuropa sowie Griechenland ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Pfeifer sei zuvor bei Amundi Asset Management in Paris als Deputy Global Head of Sales für die globalen Vertriebsaktivitäten der ETF-, Indexing- und Smart-Beta-Strategien verantwortlich gewesen. Seit 2016 sei der gebürtige Österreicher in verschiedenen Rollen für Amundi Deutschland tätig gewesen, zuletzt als Leiter des Standorts Frankfurt sowie Head Distribution Germany. ...

