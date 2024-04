Taiwan wurde am Mittwoch vom stärkten Erdbeben seit rund 25 Jahren heimgesucht, was in Teilen des Inselstaates zu schweren Schäden und nach gegenwärtigem Kenntnisstand mindestens neun Toten führte. Sorgen machten sich auch die Aktionäre von TSMC, nachdem Meldungen die Runde machten, laut denen die Produktion des Halbleiterkonzerns zeitweise unterbrochen werden musste.Anzeige:Medienberichten zufolge kam es bei Werken von TSMC (US8740391003) zu teils großen Schäden und an mehreren Standorten sollen die Bänder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...