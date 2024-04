Goldman Sachs steht vor wesentlichen Änderungen in seiner Führungsstruktur, nachdem eine bedeutende Beratungsfirma für Aktionärsrechte die Abkopplung der Rollen des CEO und des Vorsitzenden, die derzeit von einer einzelnen Person gehalten werden, empfohlen hat. Die Firma argumentiert, dass die Aktionäre von mehr unabhängiger Aufsicht profitieren würden, besonders da das Eindringen in den Privatkundensektor unter der aktuellen Führung zu Missgeschicken und erheblichen Verlusten geführt habe. Diese Probleme hätten zu weiteren Herausforderungen im Bereich des Humankapitals geführt, was die Abwanderung mehrerer hochrangiger Führungskräfte zur Folge hatte.

Unter Beobachtung: Aktionärstreffen und Aktienperformance

Die jährliche Aktionärsversammlung am 24. April rückt nun in den Blickpunkt, da [...]

Hier weiterlesen