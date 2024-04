In einer jüngsten Entwicklung haben zwei bekannt große Akteure im Technologiebereich eine bedeutende Verbesserung in der Zuverlässigkeit von Quantencomputern erzielt. Diese Branche, in der bisherige Technologiegiganten und sogar Nationen miteinander konkurrieren, verspricht, die Geschwindigkeiten herkömmlicher siliziumbasierter Computer weit zu übertreffen. Quantencomputer könnten wissenschaftliche Berechnungen, die mit heutigen Klassikern Millionen von Jahre dauern würden, in greifbare Nähe rücken lassen. Die Basisbausteine der Quantenrechner, die sogenannten "Qubits", sind jedoch fehleranfällig und produzieren Datenfehler, sobald das System gestört wird. Um diese Problematik anzugehen, entwickeln Forscher zahlreiche physische Qubits über das tatsächlich benötigte Maß hinaus und nutzen Fehlerkorrekturverfahren, um eine geringere Anzahl verlässlicher Qubits zu erzeugen. Durch die Anwendung eines Fehlerkorrekturalgorithmus [...]

