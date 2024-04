Am 25. April stehen bei der Deutschen Bank die Zahlen für das erste Quartal an. Die Analysten der DZ Bank rechnen mit einem soliden Jahresauftakt. Die Experten bestätigen vor den Zahlen die Kaufempfehlung für die Aktien der Deutschen Bank. Das Kursziel steigt von 14,60 Euro auf 17,00 Euro an. Erwartet wird von den Analysten für 2024 ein Gewinn je Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...