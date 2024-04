Der künftige Wachstumstrigger liegt in fahrerlosen Transportsystemen, aufgerüstet mit KI. Der Ansatzpunkt liegt über 2024 hinaus. So wurden die Ziele für 2025 deutlich angehoben, wobei der CEO nun einen Umsatz von 6 Mrd. €, eine EBIT-Marge von 8 bis 10 % und einen Freien Cashflow von mehr als 300 Mio. € anstrebt. Das bisherige Ziel war lediglich ein Umsatz von 5,5 Mrd. € und ein Freier Cashflow von mehr als 100 Mio. €. Dagegen steht ein Marktwert von 3,5 Mrd. € bei KGV 10 für das laufende Jahr, welches sich per 2025 auf 9 reduziert. Die Story rechtfertigt eine Bewertungsexpansion Richtung KGV 12 zu 13. Daraus resultiert ein Potenzial von ca. 40 %.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 14! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 14 u. a.:- China schaltet auf Grün- In Zürich bringen sich die Neulinge stärker in Position- Der durchaus rasante Einbruch der Kreditnachfrage ist nachvollziehbar- Kann die DEUTSCHE BANK den alten Erfolg wiederholen?- 3M hat den Spin-off durchgezogen- E-Mobility: Blick auf XPENG, NIO und LI AUTO- In Paris findet eine Art Wettrennen stattIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info