Fragt man unter deutschen Anlegern, welches die bekannteste Silberaktie ist, wird sehr oft ein Name genannt: First Majestic Silver. Das liegt sicherlich auch daran, dass CEO Keith Neumeyer zu den charismatischeren Charakteren in der Branche gehört. Zudem war er sich nie zu Schade, Veranstaltungen wie die Edelmetallmesse in München zu besuchen.Doch in den vergangenen Jahren hatten Anleger bei First Majestic nicht viel zu Lachen. Firt Majestic entschloss sich, von Eric Sprott die Jerritt Canyon Goldmine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...