The Mobility House und Hermes Einrichtungs Service haben den Spatenstich für den Ausbau der Ladeinfrastruktur im Berliner Auslieferungsdepot gesetzt. Wenn die 24 Ladepunkte im Juni in Betrieb gehen, sollen zahlreiche Endkund*innen mit E-Lkw beliefert werden. Hermes Einrichtungs Service hat das Ziel, bis 2030 in Deutschlands 80 größten Städten mit vollelektrische LKW auf der letzten Meile im Einsatz emissionsfrei auszuliefern. Dafür errichtet der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...