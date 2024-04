BERLIN (dpa-AFX) - Der aktivistische Investor Sachem Head Capital Management könnte Insidern zufolge künftig für Unruhe beim Essenslieferdienst Delivery Hero sorgen. Die Gesellschaft habe rund 3,6 Prozent an dem Berliner MDax-Unternehmen gesichert und fordere ein Mitspracherecht in dessen Aufsichtsrat, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Dabei könnte der in New York ansässige Fonds versuchen, den Vorstandsvorsitzenden Niklas Östberg loszuwerden. Nach Bekanntwerden der Spekulationen legte die Delivery-Hero-Aktie um rund 7,5 Prozent zu.

Aus Sicht von Sachem Head Capital Management entwickelten sich das Geschäft und der Aktienkurs von Delivery Hero enttäuschend, hieß es weiter. Der Fonds lehnte gegenüber Bloomberg eine Stellungnahme ab. Sprecher von Delivery Hero verweigerten Kommentare zu den Spekulationen.

Sachem Head Capital Management hatte vor kurzem zudem eine Beteiligung von rund 5,2 Prozent am britischen Essenslieferdienst Deliveroo bekannt gegeben. Größter Aktionär von Delivery Hero ist mit rund 30 Prozent die niederländische Internet-Beteiligungsholding Prosus .

Erst Ende März hatte Delivery Hero bekannt gegeben, dass der langjährige Finanzchef Emmanuel Thomassin Ende September zum britischen Fintech Wise wechselt. Östberg verliert damit einen seiner engsten Vertrauten, mit dem er gut zehn Jahre lang die Geschäfte geleitet hatte. Vom Unternehmen heißt es, dass der Aufsichtsrat bereits auf der Suche nach einem Nachfolger sei./ngu/stw