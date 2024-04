HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Nuways hat das Kursziel für MLP von 11 auf 12 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im ersten Quartal dürfte der Finanzdienstleister zum ersten Mal seit dem Schlussquartal 2021 wieder erfolgsabhängige Vergütungen in Höhe von sieben Millionen Euro erzielen, schrieb Analyst Henry Wendisch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Denn die Kapitalmärkte hätten sich günstig entwickelt, was die von der Tochter Feri betreuten Fonds auf weitere Höchststände getrieben habe./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2024 / 07:46 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2024 / 07:46 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006569908

Großer Dividenden-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Der kostenlose Dividenden-Report zeigt ganz genau, wo Sie in diesem Jahr zuschlagen können. Das sind die Favoriten von Börsenprofi Dr. Dennis Riedl Jetzt hier klicken