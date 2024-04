Ist der Wormhole Token ein Flop? W-Kurs stürzt beim Launch ab

Wormhole (W) ist ein vielversprechendes Projekt, das sich mit der Interoperabilität der Blockchains befasst und es ermöglicht, dApps und Coins auf mehreren Chains zu integrieren. Große Meme Coins wie SMOG nutzen zum Beispiel Wormhole, um die Token von Solana auch auf Ethereum zu bridgen und den Handel dadurch mehreren Usern zu ermöglichen. Die Markteinführung der W-Token hat im Krypto-Space für Aufsehen gesorgt. Dennoch bricht der Kurs nach dem Launch ein. Was steckt dahinter?

Ist Wormhole ein Flop?

Die Ankündigung, dass Wormhole (W) seinen eigenen Token launcht, hat die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich gezogen, da viele hier eine vielversprechende Investitionsmöglichkeit gewittert haben. Dennoch ist der Kurs seit dem Listing an den Kryptobörsen im freien Fall und hat in den ersten 24 Stunden laut Dextools bereits mehr als 40 % eingebüßt.

(Wormhole Kursentwicklung - Quelle: Dextools)

Das liegt aber nicht etwa daran, dass es schlechte Nachrichten rund um Wormhole gibt. Vielmehr ist ein solches Chartbild bei den meisten Coins zu beobachten, die an frühe Nutzer einer Plattform per Airdrop verteilt werden. Wer Wormhole schon länger nutzt, hat die W-Token per Airdrop als Belohnung erhalten. Das führt natürlich dazu, dass viele, die die Token bekommen, den Einführungspreis nutzen, um ihre Bestände direkt zu verkaufen und in andere Coins zu investieren.

Die aktuelle Kursentwicklung lässt also keineswegs darauf schließen, dass W ein Flop ist. Das aktuelle Kursniveau könnte eine Einstiegsgelegenheit für Investoren bieten. Wormhole befasst sich mit der Interoperabilität und damit mit einem der wichtigsten Bereiche, um den Web3-Markt massentauglich zu machen. Blockchains sind derzeit noch stark fragmentiert und User müssen sich oft für ein Ökosystem entscheiden, obwohl jedes seine eigenen Vor- und Nachteile bietet. Mit Projekten wie Wormhole könnte das schon bald Geschichte sein.

Da inzwischen jeder, der einen Airdrop erhalten hat, genug Zeit hatte, seine Token zu verkaufen, ist nicht davon auszugehen, dass der Kurs noch viel weiter fällt. Ein Anstieg zurück auf den Launch-Preis wäre also in den nächsten Wochen durchaus denkbar. Wer dagegen auf noch deutlich höhere Gewinne im Solana-Ökosystem hofft, findet auch zahlreiche Alternativen, wobei derzeit vor allem Solana-basierte Meme Coins extrem gehyped sind. Nach WIF, BONK und BOME sieht es nun so aus, als würde SLOTH kurz vor einer Kursexplosion stehen.

Jetzt Slothana Website besuchen.

Während W-Kurs einbricht, explodiert Slothana-Nachfrage

Während Token, die man per Airdrop erhält, oft schnell zu Geld gemacht werden, kann es sich bei Meme Coins lohnen, von Anfang an dabei zu sein und nicht erst nach dem Handelsstart einzusteigen. Wer sich zum Beispiel am Book of Meme Vorverkauf beteiligt hat, hat seine BOME-Token ebenfalls per Airdrop erhalten, allerdings konnten hier innerhalb weniger Tage Renditen von mehr als 20.000 % erzielt werden. Ähnlich könnte es sich nun auch bei Slothana ($SLOTH) verhalten.

(Slothana Vorverkauf - Quelle: Slothana Website)

Slothana ist derzeit im Vorverkauf erhältlich und innerhalb einer Woche haben Anleger bereits Token im Wert von mehr als 7,5 Millionen Dollar gekauft. Dadurch wird schnell deutlich, dass es sich hier um einen der erfolgreichsten Meme Coins im Solana-Ökosystem handeln könnte. Wer SOL an die auf der Website angegebene Adresse schickt, erhält die $SLOTH-Token noch vor dem Listing an den Kryptobörsen per Airdrop. Geht der Kurs nach dem Launch ähnlich steil wie der von BOME oder SLERF, könnte das für Anleger eine Gelegenheit sein, ihr Kapital innerhalb kürzester Zeit zu vervielfachen.

Jetzt $SLOTH kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.