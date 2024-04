Dogecoin und Shiba Inu mit zweistelligen Verlusten - lieber in diesen Meme-Coin investieren?

Derzeit scheint die Krypto-Welt einen merklichen Crash zu erleben. Denn nicht nur Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) sind im Minus, sondern gerade die lange gehypten Meme-Coins wie Dogecoin (DOGE) und Shiba Inu (SHIB) müssen aktuell starke Kurskorrekturen durchlaufen. Gerade im Hinblick auf die letzten 24 Stunden sind alle großen Meme-Währungen im roten Bereich, weshalb sich viele Anleger nun fragen, welche Alternativen es überhaupt gibt oder ob ein Warten auf bessere Tage sinnvoll wäre.

Dogecoin bald bei 40 US-Dollar?

Trotz des aktuell eher schwachen Dogecoin Kurses hat sich jetzt der Krypto-Händler "Trader Tardigrade" (@TATrader_Alan) über die Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) zur Zukunft des DOGE-Tokens geäußert und erklärt, dass seiner Meinung nach der größte Meme-Coin der Welt in den kommenden Jahren auf ein Preisniveau von bis zu 40 US-Dollar steigen könnte. Dabei veröffentlichte er seine Analyse und zeigte anhand des DOGE-Charts der letzten sieben Jahre seiner Meinung nach ein übereinstimmendes Muster, das aktuell wiederzufinden sei.

Hierbei wies er darauf hin, dass im Jahr 2017 - als Dogecoin noch zu einem Preis von 0,0007 US-Dollar gehandelt wurde - niemand geglaubt hätte, dass der DOGE-Token einmal die Preise von 0,003, 0,009 und 0,35 US-Dollar erreichen würde. Sollte sich dieses Muster noch einmal wiederholen, dann würde der DOGE-Preis von derzeit ungefähr 0,22 US-Dollar auf 2, 9 und 40 US-Dollar ansteigen - und zwar innerhalb der nächsten sieben Jahre.

$Doge is running in the "Cycle of 7 years"

We can see a similar price action in the first half of the current cycle, compared to that of last cycle.

When we were at $0.0007 in 2017, we never believed $Doge would spike to $0.003, $0.009 & $0.35

T~O~D~A~Y~:

We are at $0.22, we… pic.twitter.com/G2tcCNhX2y - Trader Tardigrade (@TATrader_Alan) April 1, 2024

Allerdings ist dies eine äußerst optimistische und langfristige Betrachtung. Aktuell liegt Dogecoin nämlich in der vergangenen Woche mit 11,48 % im Minus und ist auf ein Preisniveau von 0,1804 US-Dollar gefallen, nachdem Ende März der DOGE-Token auf einen Preis von 0,22 US-Dollar gestiegen war.

Ob Dogecoin damit kurzfristig eine sinnvolle Investition ist, ist schwer zu prognostizieren. Einerseits wurde der DOGE-Token in den letzten Wochen von einigen anderen Kryptowährungen zumindest in Bezug auf das Wachstum überholt, andererseits liegt Dogecoin mit einer Marktkapitalisierung von über 25,9 Milliarden US-Dollar noch immer unangefochten auf dem ersten Platz der Meme-Coin-Rangliste.

Shiba Inu weiterhin im Abwärtstrend

Auch Shiba Inu (SHIB) konnte sich in den letzten Tagen nicht wirklich einem sinkenden Kurs erwehren. So verlor der zweitgrößte Meme-Coin der Welt erneut an Boden und liegt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels mit 13,73 % im Minus. So wird der SHIB-Token im Augenblick zu einem Preis von 0,00002682 US-Dollar gehandelt und kann damit nicht an die starken Erfolge anknüpfen, die noch im Februar 2024 erreicht wurden. Hier explodierte der Kurs nämlich um über 100 % und konnte dieses Niveau sogar kurzfristig halten. Im letzten Monat verlor der Kurs allerdings immer wieder an Wert.

Allerdings möchte der Krypto-Trader "Captain Faibik" (@CryptoFaibik auf Twitter) nun ein sogenanntes asymmetrisches Dreieck auf dem aktuellen Shiba Inu Chart erkannt haben. Hierbei handelt es sich um einen technischen Indikator bei der Chart-Analyse, der zunächst eine Phase der Konsolidierung anzeigt, dann jedoch immer in einer signifikanten Veränderung mündet - sei es eine Korrektur oder ein Anstieg. Der Analyst selbst geht davon aus, dass das aktuelle Dreiecksmuster ein bullisches Vorzeichen ist, das den Shiba Inu Preis sogar um 100 % steigen lassen wird (siehe Tweet oben).

Dies würde laut der Analyse des Krypto-Experten bereits in den kommenden zwei Wochen - also noch vor dem Bitcoin-Halving - passieren. Sollte er damit recht behalten, wäre jetzt wahrscheinlich der beste Zeitpunkt, um in Shiba Inu zu investieren. Allerdings gibt es auch aktuell neue Meme-Coin-Projekte, die eine noch höhere Rendite abwerfen könnten und als Alternative zu Dogecoin und Shiba Inu gelten.

Dogecoin20: Ausverkauf steht kurz bevor

Bereits in weniger als 16 Tagen steht der sogenannte Doge Day an, der jedes Jahr am 20. April (englische Schreibweise: 4/20) stattfindet und historisch betrachtet immer einen merklichen Kursanstieg für alle Hunde-Meme-Coins mitgebracht hatte. Kein Wunder, dass Dogecoin20 (DOGE20) diesen Tag zum offiziellen Release nutzen möchte.

Das noch junge Meme-Projekt befindet sich aktuell in der Presale-Phase und konnte innerhalb weniger Tage die Marke von 10 Millionen US-Dollar erreichen. So hat es innerhalb kürzester Zeit die letzte Phase des Vorverkaufs erreicht und steht aktuell kurz vor dem Ausverkauf. Interessierte Anleger sollten einen Blick in das offizielle Whitepaper werfen und sich vor der offiziellen Listung auf Kryptobörsen entscheiden, ob eine Investition sinnvoll ist.

Jetzt die Dogeconi20-Webseite besuchen!

Auch wenn sich Dogecoin20 zunächst am populären Dogecoin zu orientieren scheint, so setzt der Meme-Coin dort an, wo Dogecoin aufhört: Das Projekt bietet bereits jetzt ein Staking-Programm an, über das Investoren aktuell eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 61 % erhalten können. Darüber hinaus basiert der $DOGE20-Token auf der Ethereum-Blockchain und bietet damit Zugriff auf die sicheren und schnellen Smart Contracts.

Wer Dogecoin20 kaufen möchte, der bekommt derzeit einen günstigen Preis von 0,00022 US-Dollar geboten, der sich jedoch zum Release in zwei Wochen stark verändern dürfte. Interessierte Anleger können $DOGE20 mit ETH, USDT oder sogar mit einer einfachen Kreditkarte erwerben.

Investiere in $DOGE20 und profitiere vom günstigen Presale-Preis!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.