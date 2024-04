Der Silberpreis konnte sich in den letzten Tagen weiter nach oben arbeiten. Bei einer Gold-Silber-Ratio von derzeit rund 85 ist das weiße Metall so unterbewertet wie kaum jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte. Gemäß Vorkommen in der Erdkruste müsste die Kennzahl bei 17 liegen. Kein Wunder also, dass sich Anfang 2024 renommierte Top-Investoren mit physischen Silber und mit Silberminenaktien kräftig eingedeckt haben. Der im Aktien-Report "Projekt Silber" erwähnte kapitalstarke "500-Dollar-Silberbulle" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...