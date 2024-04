Köln (ots) -Das umweltbewusste Kölner Modelabel ARMEDANGELS und der 1. FC Köln verkünden ihre erste Kollaboration in Form einer Capsule Collection und zeigen damit ihre gemeinsame Liebe für ihre einzigartige Stadt - eine Liebe die es zu schützen lohnt. Das Ergebnis ist eine Design-Partnerschaft, welche die Mode- und Sportwelt auf unerwartete Weise vereint: inspiriert von den lebendigen Vereinsfarben und geprägt durch die innovative Nachhaltigkeit von ARMEDANGELS."Wir, bei Armedangels, und der 1. FC Köln teilen eine tiefe Verbundenheit für unsere Heimatstadt, für Authentizität und Innovation. Durch die Zusammenarbeit wollen wir neue Maßstäbe setzen und unseren Beitrag für eine bessere Zukunft leisten", so Martin Höfeler, Gründer und Ceo bei ARMEDANGELS.Die limitierte Kollektion der beiden Brands wird präsentiert von bekannten Kölner Persönlichkeiten: Fußball-Legende Lukas Podolski, Wettkampfkletterin Hannah Meul, die talentierte Stylistin und Kreativdirektorin Fatma Saltwater sowie den Profi- Fußballer*innen Laura Vogt, Timo Hübers und Luca Waldschmidt haben sich hinter dieser spannenden Kampagne zusammengetan.Die Zusammenarbeit hat das Ziel, gemeinsam zu bewegen und Menschen zu begeistern. Sie zeigt die Verbundenheit zur Heimatstadt sowie einen wichtigen Schritt in Richtung einer nachhaltigen Zukunft. Die blokecore Styles sind nach den ARMEDANGELS Standards produziert und inspiriert von Styles aus dem Vereinsarchiv des 1. FC Köln."Mit der Kooperation mit ARMEDANGELS gehen wir bewusst einen neuen Weg, um das Thema Nachhaltigkeit und Design im FC-Merchandising auf ein neues Level zu heben. ARMEDANGELS und der FC sind ein echtes Match, denn wir haben einen Partner gefunden, der als internationales Modelabel in seiner Heimatstadt verwurzelt ist und richtig Bock auf den FC hat", sagt Markus Rejek, Geschäftführer des 1.FC Kölns.Die limitierte Kollektion ist ab dem 4. April 2024 ausschließlich im Webshop von ARMEDANGELS (www.armedangels.com) und beim 1. FC Köln (www.fc.de) verfügbar.Pressekontakt:Laurin MollJunior Consultant Global Communicationslaurin.moll@haebmau.de@haebmau.ATELIEROriginal-Content von: ARMEDANGELS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174102/5749948