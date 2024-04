München (ots) -mit diesen Themen und Gästen:Ab dem 8. April geht Sandra Maischberger für drei Wochen in eine Sonderstaffel und sendet Montag, Dienstag und Mittwoch.Kritik an der Ampel und bayerische AußenpolitikIm Studio der Ministerpräsident von Bayern Markus Söder (CSU).Medizin der ZukunftIm Gespräch der Arzt und Wissenschaftsjournalist Eckart von Hirschhausen.Es kommentieren:Der Fernsehmoderator Jörg Pilawa, die Chefredakteurin der Welt am Sonntag Dagmar Rosenfeld und der Spiegel-Autor MarkusFeldenkirchen.Die Gäste:Markus Söder, CSU(Ministerpräsident Bayern)Eckart von Hirschhausen (Arzt und Wissenschaftsjournalist)Jörg Pilawa (Fernsehmoderator)Dagmar Rosenfeld (Welt am Sonntag)Markus Feldenkirchen (Der Spiegel)"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarPressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deFotos unter: www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5749960