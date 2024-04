Toyota Deutschland wertet seinen Stromer bZ4X mit dem neuen Modelljahrgang in mehreren Details auf und senkt gleichzeitig den Preis um zehn Prozent. Bis Ende Juni gewähren die Japaner on top noch einen "Elektrobonus" in Höhe von 8.000 Euro. Die Einstiegsversion "Comfort" ist dadurch zeitlich befristet nun ab 34.900 Euro erhältlich. Toyotas Mittelklasse-SUV bZ4X ist hierzulande seit 2022 im Handel. Für den neuen Modelljahrgang verspricht das Unternehmen ...

