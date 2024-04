Taschkent, Usbekistan (ots/PRNewswire) -Da Usbekistan 2023 einen Anstieg der ausländischen Direktinvestitionen um 93 % verzeichnete und das Land bis 2030 ein Investitionsvolumen von 250 Mrd. USD anstrebt, wird das Forum im Mai 2024 zu weiteren Geschäftsabschlüssen und Investitionen führen.Das Forum wird die bedeutenden Investitionsmöglichkeiten in verschiedenen Sektoren wie Energie, Infrastruktur, Landwirtschaft, Tourismus, Bergbau und der digitalen Wirtschaft aufzeigen.Die Regierung von Usbekistan freut sich, das dritte jährliche Internationale Investitionsforum von Tashkent (das Forum) anzukündigen. Unter der Leitung des Ministeriums für Investitionen, Industrie und Handel (MIIT) wird das Forum am 2. und 3. Mai in der Kongresshalle der Stadt Taschkent stattfinden und mehr als 95 hochkarätige Redner, darunter Minister der Regierung und führende Vertreter der internationalen Wirtschaft, sowie über 2 500 Delegierte aus aller Welt versammeln.Das Forum, das vom usbekischen Präsidenten Shavkat Mirziyoyev unterstützt und eröffnet wurde, ist ein Meilenstein in der Förderung ausländischer Direktinvestitionen (FDI") in Usbekistan.Das Forum bietet ausländischen Investoren einen Zugang zum Neuen Uzbekistan: das große Land mit den großen Möglichkeiten. Sein Ziel ist es, das Wachstum und die Entwicklung Usbekistans zu beschleunigen, und zwar im Einklang mit der Strategie "Usbekistan 2030", die vorsieht, das BIP Usbekistans auf 160 Milliarden Dollar zu steigern und Investitionen in Höhe von 250 Milliarden Dollar ins Land zu holen.Mit Unterstützung wichtiger Partner, darunter die International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), die International Finance Corporation (IFC), die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, ACWA Power und Uzum, wird das Forum die bedeutenden Investitionsmöglichkeiten aufzeigen, die sich globalen Investoren in verschiedenen Sektoren bieten, darunter Energie, Infrastruktur, Landwirtschaft, Tourismus, Bergbau und die digitale Wirtschaft.Seit seiner Gründung hat das Forum dazu beigetragen, die wirtschaftlichen Aussichten und den Fortschritt Usbekistans zu verbessern, indem es zu einem Anstieg der ausländischen Direktinvestitionen und der Entwicklungsfinanzierung sowie zu einem deutlichen Wachstum der Investitionen in saubere Energien und einem bahnbrechenden Erfolg auf dem internationalen Schuldenmarkt beigetragen hat.2023 beliefen sich die ausländischen Direktinvestitionen Usbekistans auf 19,5 Mrd. USD, ein Anstieg um 93 % gegenüber 2022, und der Außenhandelsumsatz erreichte mit 62,6 Mrd. USD ein Allzeithoch.Minister für Investitionen, Industrie und Handel der Republik Usbekistan Laziz Kudratov:"Das Internationale Investitionsforum in Taschkent ist für uns eine Gelegenheit, das immense Potenzial und die vielfältigen Investitionsmöglichkeiten Usbekistans zu präsentieren. 2022 nahmen an dem Forum über 2 000 Großinvestoren und hochrangige Beamte aus 56 Ländern weltweit teil. Es wurden Verträge und Investitionsvereinbarungen im Wert von 7,8 Milliarden Dollar abgeschlossen. 2023 war der Erfolg mit 2.500 Teilnehmern aus 70 Ländern noch größer. Infolgedessen wurden 164 Verträge im Wert von 11 Milliarden Dollar unterzeichnet. 2024 werden diese Zahlen voraussichtlich überschritten werden."Um sich für das Forum 2024 anzumelden, besuchen Sie www.tiif.online und sehen Sie sich das Werbevideo hier an.Kontakte zur PresseHudson SandlerAdam Joste-Smith - ajostesmith@hudsonsandler.com - +44 20 7796 4133View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/das-internationale-investitionsforum-in-taschkent-wird-zum-dreh--und-angelpunkt-fur-den-erfolg-usbekistans-bei-auslandischen-direktinvestitionen-302108486.htmlPressekontakt:media@iift.uz / press@miit.uz - +998 71 238-51-16Original-Content von: Tashkent International Investment Forum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174204/5749966