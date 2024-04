Norwalk, Conn. (ots/PRNewswire) -Eine Feldstudie zeigt, dass der Genius Tracker 1P 28 % weniger Arbeitsaufwand erfordert als der Durchschnitt von drei konkurrierenden, marktrelevanten 1P-Trackern.GameChange Solar, ein weltweit führender Anbieter von Solarnachführlösungen für PV-Freiflächenanlagen, hat die Ergebnisse einer umfassenden Zeitstudie eines Drittanbieters zur Installation seiner Genius Tracker Solarnachführsysteme veröffentlicht. Die Studie, die von Eclipse-M, einem branchenführenden Anbieter von OEM-Zeitstudien, durchgeführt wurde, kam zu dem Ergebnis, dass der Genius Tracker einen um 28 % geringeren Arbeitsaufwand erfordert als der Durchschnitt von drei marktrelevanten 1P-Trackern.Die Zeitstudie basiert auf Beobachtungen vor Ort in einem 456-MW-Solarkraftwerk in Texas, in der GameChange Solar-Schulungseinrichtung und mehreren anderen Projekten, für die Eclipse-M in den letzten fünf Jahren Vor-Ort-Beobachtungen durchgeführt hat. Diese Daten wurden dann mit historischen Aufzeichnungen ähnlicher Aktivitäten in der Eclipse-M-Datenbank für andere branchenrelevante Tracker verglichen. Charles Bishop, Vizepräsident für Field Operations bei GameChange Solar, arbeitete während des dreimonatigen Zeitraums eng mit Eclipse-M zusammen, um sicherzustellen, dass das Unternehmen genaue Daten von den Standorten erhielt.Zu den wichtigsten Ergebnissen der Studie gehören:- Das Genius Tracker 1P-System zeigte erhebliche Produktivitätsvorteile gegenüber den Wettbewerbern, da es 28 % weniger Arbeitsaufwand als der Durchschnitt von drei marktrelevanten 1P-Trackern erfordert.- GameChange Solars Schwerpunkt auf der Vormontage im Werk und der relativ geringen Anzahl von Teilen rationalisiert die Installationsprozesse erheblich, reduziert den Arbeitsaufwand und vereinfacht die Logistik und den Materialtransport.- Das SpeedClamp-System ermöglicht eine Modulmontage mit nur zwei Schrauben pro Modul, einschließlich der Befestigung der Modulklemme selbst.- Das Antriebssystem und die Struktur des Genius Tracker IP gelten in Bezug auf die Produktivität pro Megawatt (MH/MW) als branchenführend. Gleichzeitig ist die Modulmontage deutlich schneller als bei anderen marktrelevanten 1P-Trackern.- Innovative Merkmale wie das zweiteilige Rohrbefestigungssystem tragen zu einer schnelleren und präziseren Installation bei, mit möglichen Anpassungen in allen erforderlichen Richtungen.- GameChange Solar stellt seinen Kunden ein fortschrittliches Online-Portal für den Versandstatus zur Verfügung, das Logistikinformationen in Echtzeit bis hinunter auf die Ebene des Containerinhalts liefert und eine effiziente Versandplanung ermöglicht, die mit den Bauzeiten übereinstimmt.- Zu den Schlüsselfaktoren, die zu diesem Produktivitätsergebnis beigetragen haben, gehören Verbesserungen der Konstruierbarkeit, vereinfachte Werkzeuganforderungen, einzigartige und einfach zu installierende Komponenten sowie umfassende Konstruktionsunterstützungsdienste, die von GameChange Solar bereitgestellt werden.- Schlanke Baumethoden könnten den Arbeitsaufwand an Standard-Windstandorten um bis zu 40 % reduzieren.Die Ergebnisse dieser Zeitstudie zeigen das Engagement von GameChange Solar für unsere Kunden in der Art und Weise, wie wir Innovationen sowohl für die Konstruktion als auch für die logistische Effizienz unserer Solartracker entwickeln", sagte Derick Botha, kaufmännischer Leiter bei GameChange Solar. "Wir sind stolz darauf, unseren Kunden eine Lösung anbieten zu können, die nicht nur den Energieertrag maximiert, sondern auch die Bauzeit und die Arbeitskosten minimiert.""Der Prozess der Erstellung dieses Berichts wurde durch die Unterstützung des gesamten GameChange-Teams, von der Praxis bis zur C-Suite, erheblich verbessert", sagte Bill Poulin, Managing-Partner bei Eclipse-M. "Wir schätzten den Fokus des Teams, der uns half, einen umfassenden Bericht zu erstellen."Der vollständige Bericht ist auf Anfrage per E-Mail an info@gamechangesolar.com erhältlich.Weitere Informationen über GameChange Solar und sein Genius Tracker System finden Sie unter https://gamechangesolar.com/tracker.Informationen zu GameChange SolarGameChange ist ein weltweit führender Anbieter von Solartracker-Lösungen, die in Solarenergieprojekten für den öffentlichen Bereich und für Freiflächenanlagen auf der ganzen Welt eingesetzt werden. Wir haben mehr als 30 GW an Solar-Trackern und Systemen mit festem Neigungswinkel geliefert, die durch überlegene Technik, innovatives Design und Großserienfertigung schnelle Installation, bankfähige Qualität und unschlagbaren Wert vereinen. Unsere Produkte ermöglichen es den Solarmodulen in Kraftwerken, dem Lauf der Sonne über den Himmel zu folgen, die Leistung der Anlage zu optimieren und sie gleichzeitig vor schädlichen Witterungseinflüssen zu schützen.Informationen zu Eclipse-MEclipse-M ist ein branchenführender Anbieter von OEM-Zeitstudien, Lean-Construction-Systemen und EPC-Schulungen sowie von Projektabwicklungssystemen. Eclipse-M hat mehr als 6GW an Projekten bedient.lisa.andrews@gamechangesolar.comKontakt:Lisa AndrewsMarketingleiterinGameChange Solarlisa.andrews@gamechangesolar.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1592922/GameChange_Solar_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/zeitstudie-eines-drittanbieters-zeigt-dass-der-genius-tracker-von-gamechange-solar-schneller-zu-installieren-ist-als-einachsige-nachfuhrsysteme-der-konkurrenz-302108491.htmlOriginal-Content von: GameChange Solar, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133983/5749967