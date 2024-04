Kürzlich hatten wir über ein kurioses Netz-Fundstück berichtet, bei dem ein offenbar unwissender E-Autofahrer mit einem AC-Kabel an einem CCS-Anschluss laden wollte. Ein ganz ähnliches Kunststück wurde jetzt in Lübeck abgelichtet: Das E-Auto parkt an einer Ladestation und wird auch geladen - nur nicht an der Säule. Auf dem Foto ist ein Renault Megane E-Tech Plug-in-Hybrid zu sehen, wie er vor einer AC-Ladesäule parkt - so weit, so gut. Nur führt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...