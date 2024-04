Der Goldpreis zeigt am heutigen Donnerstagmorgen, um genau zu sein gegen 8 Uhr, eine bemerkenswerte Stärke und wird bei 2297 US-Dollar gehandelt, was einem Zuwachs von 0,54 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Innerhalb einer Woche konnte das Edelmetall sogar um 2,9 % zulegen und durchbrach dabei das vorherige Rekordhoch von 2145 US-Dollar. Diese Entwicklungen deuten auf eine Kaufwelle hin, die den Goldpreis in neue Höhen treibt. An diesem Punkt angelangt, stellen wir uns die Frage, was genau hinter dieser Rallye steckt und welche Faktoren sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...