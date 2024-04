© Foto: Uli Deck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++



Goldexperte Thorsten Polleit spricht mit wO-TV über die aktuelle Rallye beim Goldpreis. Nach den jüngsten Turbulenzen und Notenbanksitzungen in den USA rückt das Edelmetall wieder in den Fokus.Entgegen der kurzfristigen Volatilität, die besonders bei Edelmetallen wie Gold und Silber zu beobachten ist, sieht Polleit einen langfristigen Aufwärtstrend. Er sieht eine hohe Wahrscheinlichkeit für weiter steigende Preise, getrieben durch eine anhaltende Diversifikation weg von traditionellen Währungen hin zu "sicheren Häfen" wie Gold. Obwohl der aktuelle Preis nicht als überbewertet gelte, rät Polleit zu Vorsicht beim Timing für Investitionen. Warum er einen Goldpreis von 3000 US-Dollar in Zukunft …