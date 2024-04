AEC-Fachleute haben jetzt mit der Autodesk-Produktsuite Zugang zu Esris umfangreichen, zuverlässigen Georeferenzdaten

Führende Unternehmen in der Architektur-, Ingenieur- und Baubranche (AEC) verlassen sich zunehmend auf die Interoperabilität von geografischen Informationssystemen (GIS) und Building Information Modeling (BIM), um Kosten zu senken und die Effizienz von Bauprojekten zu steigern. Zur Unterstützung von AEC-Organisationen erweitern Esri der weltweit führende Anbieter von Location Intelligence, und Autodesk ein Branchenführer im Bereich Design und Engineering, ihre strategische Allianz.

"Esri ist stolz darauf, Autodesk-Anwendern diese neue Integration zur Verfügung stellen zu können, die ihnen einen besseren Einblick in die bestehenden Gegebenheiten ermöglicht, damit sie fundiertere Designentscheidungen treffen und die Umweltbelastung reduzieren können", so Kathleen Kewley, Direktorin bei Esri für AEC Global Business Development.

Die Integration von ArcGIS Basemaps mit Civil 3D und AutoCAD bietet AEC-Fachleuten detaillierte Geodaten und Kartierungsfunktionen. Die neuen Integrationen führen GIS und BIM weiter zusammen und bieten Architekten, Ingenieuren, Planern und Bauunternehmern einen echten Geschäftsnutzen.

"Die Entfesselung der Leistungsfähigkeit von ArcGIS Basemaps in Civil 3D und AutoCAD bietet den Anwendern eine unvergleichliche geografische Perspektive, die die Präzision bei der Entscheidungsfindung erhöht und eine nachhaltigere Bauumgebung fördert", sagt Eric DesRoche, Autodesk Senior Manager, Infrastructure Strategy, AEC Design. "Diese neue Integration ist ein Beweis für unser unermüdliches Engagement für Innovation und Zusammenarbeit."

"ArcGIS Basemaps ist der Eckpfeiler unserer Mapping-Produkte", sagt Bridget Brown, Direktor für Geospatial and Information Management bei HDR, einem Nutzer von Esri und Autodesk Software. "Diese sorgfältig gestalteten Basiskarten bieten nicht nur einen wichtigen Standortkontext, sondern entbinden unsere Teams auch von der Notwendigkeit, sie von Grund auf neu zu erstellen, so dass wir uns auf projektspezifische Daten konzentrieren können. Darüber hinaus ermöglicht uns die Möglichkeit, diese Basiskarten mit dem Editor für Vektorkacheln anzupassen, bei Bedarf neue Bereiche der kartografischen Kreativität zu erschließen."

"ArcGIS Basemaps sind die kontextuelle Leinwand, die eines der wichtigsten Elemente bei der Beantwortung der Frage 'wo' darstellt", sagte Darin Welch, Vizepräsident, Design, Geospatial, and Community Intelligence, HNTB Digital Transformation Solutions, ein weiterer Esri und Autodesk Anwender. "Die Basiskarten von Esri haben unsere Teams mit einer unmittelbaren und genauen Darstellung der umgebenden Welt und dem notwendigen Situationsbewusstsein ausgestattet, um die besten Verkehrsentscheidungen zur Verbesserung unserer Communities zu treffen."

Erfahren Sie mehr über die Partnerschaft von Esri und Autodesk

Autodesk

Autodesk und das Autodesk-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von Autodesk, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften und/oder verbundenen Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern.

Über Esri

Esri, der weltweit führende Anbieter von Software für geografische Informationssysteme (GIS), Standortinformationen und Kartierung, unterstützt seine Kunden dabei, das volle Potenzial von Daten auszuschöpfen, um Betriebs- und Geschäftsergebnisse zu verbessern. Esri wurde 1969 in Redlands im US-Bundesstaat Kalifornien gegründet. Die Software des Unternehmens wird von Hunderttausenden von Organisationen auf der ganzen Welt eingesetzt, darunter Fortune 500-Unternehmen, staatliche Stellen, gemeinnützige Einrichtungen und Universitäten. Esri verfügt über regionale Niederlassungen, internationale Vertriebspartner und Partner, die in über 100 Ländern auf sechs Kontinenten lokalen Support bieten. Mit seinem bahnbrechenden Engagement für Geodaten-Technologie und -Analytik entwickelt Esri die innovativsten Lösungen, die einen geografischen Ansatz zur Lösung einiger der komplexesten Probleme der Welt nutzen, indem sie diese in den entscheidenden Kontext des Standorts stellen. Besuchen Sie uns auf esri.com.

Copyright 2024 Esri. Alle Rechte vorbehalten. Esri, das Esri-Globus-Logo, ArcGIS, The Science of Where, esri.com und @esri.com sind Marken, Dienstleistungsmarken oder eingetragene Marken von Esri in den Vereinigten Staaten, der Europäischen Gemeinschaft oder bestimmten anderen Ländern. Andere hier erwähnte Unternehmen und Produkte oder Dienstleistungen können Marken, Dienstleistungsmarken oder eingetragene Marken der jeweiligen Markeninhaber sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240404702861/de/

Contacts:

Jo Ann Pruchniewski

Öffentlichkeitsarbeit, Esri

Mobiltelefon: 301-693-2643

E-Mail: jpruchniewski@esri.com