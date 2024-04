Die Nikola-Aktie schnellt heute um über zehn Prozent in die Höhe. Der LKW-Hersteller hat für das erste Quartal 2024 endlich nennenswerte Auslieferungen vermeldet und mit den Zahlen sogar die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Zudem sollen die Zahlen auch in den kommenden Quartalen weiter steigen.Nikola gab am Donnerstag bekannt, dass der Konzern 43 wasserstoffbetriebene Nikola-Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge der Klasse 8 hergestellt und 40 davon in den Großhandel gebracht hat. Die Wall Street ...

