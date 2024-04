Zur Umsetzung der digitalen Transformation im Kundenbeziehungsmanagement und im Rahmen des TPM-Konzepts in der Konsumgüterindustrie rund um den Globus

Aforza, die führende, eigens für die Konsumgüterindustrie entwickelte mobile Cloud-Lösung, die Unternehmen aller Größen befähigt, ihre Margen auf jedem Vertriebsweg zu schützen, und LTIMindtree (NSE: LTIM, BSE: 540005), ein globales Technologieberatungs- und digitales Lösungsunternehmen, gaben heute ihre strategische Partnerschaft zur Umsetzung der digitalen Transformation im Kundenbeziehungsmanagement und im Rahmen des TPM-Konzepts in der Konsumgüterindustrie bekannt.

Die Partnerschaft zwischen Aforza und LTIMindtree wurde gegründet, um den Front-Office-Betrieb von Herstellern und Händlern von Konsumgütern zu unterstützen. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, Unternehmen zu stärken, profitabel zu wachsen und ihre Margen durch umfassende Omnichannel-Preiskontrollen zu sichern. Dies wird den Zugang zu Dateneinsichtnahmen in Echtzeit ermöglichen und die Planungs- und Entscheidungsfähigkeiten verbessern. Darüber hinaus verspricht die Partnerschaft, die Feldproduktivität entlang der gesamten Wertschöpfungskette durch die Bereitstellung eines erstklassigen Benutzererlebnisses zu steigern. Mithilfe branchenspezifischer mobiler Offline-Apps können Fachleute von überall aus arbeiten und die Flexibilität und Effizienz sicherstellen. Darüber hinaus wird sich die Initiative auf die Steigerung des Vertriebs, der Verfügbarkeit, Lagergenauigkeit und der Erfüllungsraten konzentrierten. Des Weiteren wird die Partnerschaft robuste Maßnahmen ermöglichen, um Compliance-Probleme effektiv zu bewältigen und Betrug zu verhindern, um eine sichere und konforme Betriebsumgebung sicherzustellen.

Nachiket Deshpande, Whole-Time Director Chief Operating Officer, LTIMindtree erklärte: "Wir glauben fest daran, in unsere Talente zu investieren, um stets einen Schritt voraus zu sein und unsere Kunden im Konsumgüterbereich zu unterstützen. Mithilfe der KI-Innovationen von Aforza und seinen digitalen Funktionen zur Inhaltsausführung wird die Schulung unserer Berater die Domänenkenntnisse erweitern und die Beratungs- und Implementierungsfähigkeiten erhöhen. Wir sind überzeugt, dass diese Partnerschaft wachsen und ein Ökosystem gut geschulter und qualifizierter Fachleute schaffen wird, das für unsere Kunden außergewöhnliche Ergebnisse bereitstellt."

"Diese strategische Partnerschaft markiert einen entscheidenden Moment in unserem Bestreben, Konsumgüterunternehmen mithilfe modernster digitaler Lösungen zu stärken", so Ed Butterworth, Chief Commercial Officer und Mitbegründer von Aforza. "Durch Kombination der branchenspezifischen Expertise von Aforza und der digitalen transformationalen Führung von LTIMindtree werden wir unseren Kunden einen beispiellosen Mehrwert bieten, indem wir das Wachstum, Innovationen und den nachhaltigen Erfolg fördern."

LTIMindtree hat die Aforza Training Academy mit dem Customer Success Enablement Team von Aforza gegründet, um eine vollständige Praxis von Branchenberatern virtuell zu schulen und zu zertifizieren. Hierbei handelt es sich um einen Schlüsselfaktor, um Kundenerfolg und Vertrauen aufzubauen. Aforza und LTIMindtree werden sich gemeinsam auf Schlüsselsegmente innerhalb der Consumer Products-Branche konzentrieren, darunter die Bereiche Beauty, Consumer Healthcare, Luxury Brands und Food Beverage.

Über Aforza

Aforza unterstützt Unternehmen für Konsumgüter, in unsicheren Zeiten mithilfe einer Suite von für die Branche entwickelten mobilen Cloud-Apps selbstbewusst zu wachsen und ihre Margen zu schützen. Aforza verbindet Handelsplanungs- und Außendienstteams, die Probleme der Margenerosion, verpasster Einnahmemöglichkeiten und ineffektiver Handelsausgaben gemeinsam zu lösen. Das Aforza Produkt funktioniert sofort und kann innerhalb weniger Wochen implementiert werden. Die mobilen Anwendungen funktionieren offline und stellen leistungsstarke On-Device-Intelligenz auf Apple iOS- und Android-Geräten zur Verfügung. Aforza basiert auf Salesforce Platforms und Google Cloud Platforms. Daher sind wir in der Lage, rasch zu skalieren und kontinuierliche Innovationen mit 3 Veröffentlichungen im Jahr zur Verfügung zu stellen. Der Kundenerfolg genießt höchste Priorität bei Aforza und es erfüllt uns mit Stolz, von CPG-Unternehmen in mehr als 40 Ländern als vertrauenswürdig eingestuft zu werden, darunter führende Brauereien, Lebensmittel- und Getränkehersteller, Unternehmen im Bereich Consumer-Healthcare und Großhändler. Weitere Informationen finden Sie unter www.aforza.com

Über LTIMindtree

LTIMindtree ist ein globales Technologieberatungs- und digitales Lösungsunternehmen, das Unternehmen aller Branchen dabei unterstützt, ihre Geschäftsmodelle neu zu gestalten, Innovationen zu beschleunigen und ihr Wachstum durch die Nutzung digitaler Technologien zu maximieren. Als Partner für die digitale Transformation von mehr als 700 Kunden verfügt LTIMindtree über umfassendes Fach- und Technologie-Know-how, um in einer konvergierenden Welt die Differenzierung im Wettbewerb, das Kundenerlebnis und die Geschäftsergebnisse zu verbessern. LTIMindtree ein Unternehmen der Larsen Toubro Group wird von mehr als 82.000 talentierten und unternehmerisch denkenden Fachleuten in mehr als 30 Ländern unterstützt und vereint die branchenweit anerkannten Stärken der ehemaligen Larsen Toubro Infotech und Mindtree bei der Lösung komplexer geschäftlicher Herausforderungen und der Umsetzung von Transformationsmaßnahmen in großem Maßstab. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.ltimindtree.com/

