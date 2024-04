EQS-Ad-hoc: Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

Cliq Digital AG: Ordentliche Hauptversammlung beschließt Dividendenzahlung in Höhe von 257.596,56 €



04.04.2024 / 20:30 CET/CEST

CLIQ Digital AG: Ordentliche Hauptversammlung beschließt Dividendenzahlung in Höhe von 257.596,56 € DÜSSELDORF, 4. April 2024 - Die CLIQ Digital AG hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung 2024 in Düsseldorf abgehalten. Zur Hauptversammlung hatten sich Aktionäre angemeldet, die rund 32 % des gesamten stimmberechtigten Aktienkapitals repräsentierten. In Abweichung vom ursprünglichen Verwaltungsvorschlag haben die Aktionäre beschlossen, für das Geschäftsjahr 2023 eine Dividende in Höhe von 257.596,56 €, entsprechend 0,04 € je Aktie zu zahlen. Der übrige Bilanzgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen. Die Dividende soll am Montag, den 15. April 2024, ausgezahlt werden. Darüber hinaus wurden u.a. die folgenden Beschlüsse gefasst: Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

Die Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Berlin, wurde als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt Hinweis: Die vollständigen Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2024 können unter https://cliqdigital.com/investors/news-eventsinvestors-news_events-agm eingesehen werden. Ansprechpartner CLIQ Digital AG Sebastian McCoskrie Investor Relations Grünstraße 8 40212 Düsseldorf, Deutschland +49 151 52043659 s.mccoskrie@cliqdigital.com



