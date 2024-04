Neuer VP wird das Umsatzwachstum vorantreiben und Vertriebspartnerschaften erweitern

ExaGrid®, die branchenweit einzige Tiered-Backup-Speicherlösung, gab heute die Ernennung von Sam Elbeck zum neuen Vice President of Americas Sales and Channel Partners bekannt.

"Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den ExaGrid-Vertriebsteams in Nord- und Südamerika und die Gelegenheit, das Wachstum von ExaGrid in seinem 6-Milliarden-Dollar-Markt für Backup-Storage mit voranzutreiben", so Sam Elbeck. Er wird mit den regionalen ExaGrid-Teams in den USA, Kanada und Lateinamerika an der Seite der jeweiligen Area Vice Presidents zusammenarbeiten, um Channel-Partnerschaften zu stärken und erfolgreiche Programme mit führenden Reseller-Partnern aus jeder Region aufzubauen.

Sam Elbeck wechselte kürzlich zu ExaGrid, nachdem er als Vice President of Sales and Partnerships Americas für Arcserve tätig war. Zuvor war er Senior Global Director of Sales für Digital Compliance und SaaS Backup bei Veritas. Zudem war er als Vice President of Sales and Business Development bei Globanet tätig und trug sowohl bei Symantec als auch bei IBM in Führungspositionen der Bereiche Vertrieb und Technik Verantwortung.

"ExaGrid setzt seinen Expansionskurs fort. Das Unternehmen beschäftigt Vertriebsteams in mehr als 30 Ländern und bedient 4.200 aktive Kundeninstallationen in mehr als 80 Ländern", berichtet Bill Andrews, President und CEO bei ExaGrid. "Wir heißen Sam Elbeck herzlich willkommen. Er wird die Vertriebsteams in Nord- und Südamerika leiten und sich gemeinsam mit ihnen dafür einsetzen, unsere Partnerschaften im Channel auszubauen und den Zugang zu unseren Tiered Backup Storage-Lösung für mehr Unternehmen zu erleichtern."

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache Landing Zone, einem Langzeitspeicher und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid ermöglicht die schnellsten Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Recoveries. Repository Tier zeichnet sich durch die niedrigsten Kosten für die Langzeitspeicherung aus. ExaGrids Scale-Out-Architektur beinhaltet vollständige Appliances und sorgt für ein Backup-Fenster mit einer festen Dauer bei wachsendem Datenvolumen, wodurch teure umfassende Upgrades und veraltete Produkte vermieden werden. ExaGrid bietet den einzigen zweigliedrigen Backup-Speicheransatz mit einem netzwerkunabhängigen Tier, verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid beschäftigt Vertriebs- und Systemingenieure in den folgenden Ländern: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Portugal, Katar, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, USA und weitere Regionen.

Besuchen Sie uns auf exagrid.com oder vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn. Lesen Sie in unseren Kundenberichten. ExaGrid ist stolz auf seinen NPS-Score von +81!

