Erfahrener Vertriebsleiter soll die Expansion und die Präsenz des Unternehmens in wichtigen Märkten vorantreiben

Miles Ennis leitet die Talkdesk-Vertriebsorganisationen für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) und den asiatisch-pazifischen Raum, nachdem er vom Senior Vice President of Sales in Amerika zum Senior Vice President of Worldwide Sales befördert wurde.

Ennis verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung als bewährter Vertriebsleiter bei einigen der größten und profitabelsten Technologieunternehmen der Welt.

Die von Talkdesk durch künstliche Intelligenz (KI) unterstützten Contact Center-Lösungen verändern die Kundenerfahrung (CX) von Unternehmen auf der ganzen Welt. Talkdesk wurde im G2 Spring 2024 Grid® Report in der Kategorie Contact Center mit über 1.800 Fünf-Sterne-Bewertungen als Leader ausgezeichnet.

Talkdesk®, Inc., ein weltweit führendes KI-gestütztes Contact Center für Unternehmen jeder Größe, gab heute die Beförderung von Miles Ennis zum Senior Vice President of Worldwide Sales bekannt, um das weitere Wachstum und die Expansion des Unternehmens als führendes Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI) im Bereich Customer Experience (CX) voranzutreiben.

Ennis kam im Januar 2023 als Senior Vice President of Sales für Nord- und Südamerika zu Talkdesk. In dieser neuen globalen Rolle übernimmt er die Verantwortung für die wachsende Vertriebsorganisation und die Go-to-Market-Strategie des Unternehmens in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) sowie im asiatisch-pazifischen Raum (APAC).

Ennis verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung als bewährter Vertriebsleiter bei einigen der größten und profitabelsten Technologieunternehmen der Welt. Bevor er zu Talkdesk kam, war er Vice President of Sales für die Region Nord- und Südamerika bei Aspen Technology, einem weltweit führenden Anbieter von KI-Software zur Optimierung von Anlagen. Davor war er mehr als ein Jahrzehnt bei Cisco in verschiedenen Führungspositionen im Vertrieb tätig und beendete seine Zeit bei Cisco als Vice President of Sales für Cisco AppDynamics.

Ennis' Ernennung folgt auf die jüngsten Nachrichten, dass Talkdesk mehrere bahnbrechende und branchenweit erste generative künstliche Intelligenz (GenAI) Innovationen im CX-Bereich eingeführt hat, darunter Talkdesk Ascend Connect, Talkdesk Autopilot for Banking, Talkdesk Autopilot for Retail und Talkdesk Autopilot for Healthcare. Unter der Leitung von Ennis wird die Talkdesk-Vertriebsorganisation Talkdesk dabei helfen, die umfangreichen globalen Marktchancen zu nutzen, die sich Unternehmen durch den Einsatz von GenAI bieten, um ihr Geschäft auszubauen, das Kundenerlebnis zu verbessern, Agenten zu stärken und Abläufe zu optimieren.

Talkdesk steht weiterhin an der Spitze der CX-Branche und hilft Kunden auf der ganzen Welt, eine neue Ära der Automatisierung und Intelligenz mit Contact Center-Lösungen auf der Basis von Talkdesk AI. Das Unternehmen wurde im G2 Spring 2024 Grid® Report for Contact Center mit über 1.800 Fünf-Sterne-Bewertungen zum Leader ernannt und belegte in mehreren Kategorien Platz 1, darunter Enterprise Results und Usability Index for Contact Center Workforce, basierend auf dem authentischen Feedback der Kunden.

Unterstützendes Zitat

William Welch, President und Chief Operating Officer von Talkdesk, sagte: "Miles hat bei der weiteren Expansion von Talkdesk in Nord- und Südamerika außergewöhnliche Führungsqualitäten bewiesen. Ich bin zuversichtlich, dass er jetzt, als Leiter des weltweiten Vertriebs für das Unternehmen, mit unserem Vertriebsteam in EMEA und APAC zusammenarbeiten wird, um diesen Erfolg weltweit zu wiederholen. Da Unternehmen ständig nach neuen Wegen suchen, um wettbewerbsfähig zu sein, insbesondere in einem unsicheren Markt, ist die Nutzung von GenAI zur Optimierung der Kundenerfahrung von entscheidender Bedeutung, und Talkdesk wird dazu beitragen, dass immer mehr Unternehmen auf der ganzen Welt überlegene Kundenerlebnisse liefern und bessere Geschäftsergebnisse erzielen.

