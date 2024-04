An den US-Börsen ist am Donnerstag die Nervosität zurückgekehrt. Nach anfänglichen Gewinnen kippten Dow und Co kurz vor Handelsschluss nach unten weg. Für Gegenwind sorgte vor allem der Präsident der Fed von Minneapolis, indem er infrage stellte, ob es in diesem Jahr überhaupt Zinssenkungen brauche.Ernüchterung an den US-Märkten. Der Dow schloss den vierten Tag in Folge im Minus. Beim Dow stand am Donnerstag gegen Handelsende ein Minus von 1,2 Prozent auf 38,639.89 Punkte auf der Kurstafel. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...