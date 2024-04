Alle (ots) -



Die richtige Zahlenkombination 9,10,12,14,20,31 sowie die Traumzahl 5 wurden heute Abend in der Deutschschweiz oder im Tessin getippt. Somit gehen 30 Jahre lang monatlich CHF 22'222 an eine glückliche Gewinnerin oder an einen glücklichen Gewinner.



EuroDreams



Die Lotterie EuroDreams wird seit November 2023 in der Schweiz angeboten. Die Ziehungen finden jeweils am Montag und Donnerstag statt. Mitmachen können Spielerinnen und Spieler aus Belgien, Frankreich, Irland, Luxemburg, Österreich, Portugal, Spanien und der Schweiz. Gespielt werden kann in der Deutschschweiz und im Tessin via Internet unter www.swisslos.ch, via App oder an den rund 4'000 Verkaufsstellen.



