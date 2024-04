Das neueste große Upgrade für B2Core wurde gerade von B2Broker veröffentlicht und verbessert die Back-Office- und CRM-Lösungen der Plattform erheblich. Das V2.1-Upgrade bietet die lang erwartete Sparfunktion, führt eine neue Handelsplattform und PSP-Integrationen ein und verbessert das Benutzererlebnis auf der Plattform drastisch. Entdecken wir es:

B2Broker, a leading liquidity and technology provider, has just announced the release of a new version of B2Core, its sophisticated CRM and back-office solution. B2Core V2.1 integrates the TradeLocker trading platform inside its ecosystem, adds new PSPs and enhances the existing ones, and upgrades its UI. (Photo: Business Wire)