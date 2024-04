Zycus, ein weltweit führender Anbieter von kognitiven Beschaffungstechnologien, hat einen weiteren Meilenstein erreicht und die Integration mit dem Microsoft Azure OpenAI Service bekannt gegeben. Diese Integration ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Aufbau der weltweit ersten S2P-Plattform mit generativer KI. Im Rahmen des langfristigen Engagements wird das Potenzial der erweiterten KI genutzt, um die Source-to-Pay-Prozesse vollständig zu transformieren und dabei eine beispiellose Effizienz, Compliance und Benutzerfreundlichkeit anzubieten.

Zycus launched world's first Generative AI powered S2P platform in collaboration with Microsoft (Graphic: Business Wire)